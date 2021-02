Nach dem Brand in Schiplage hatten Annett Finke und ihre beiden Töchter ihre Bleibe verloren.

Festim Beqiri

Melle. Die gröbste Not ist gelindert: Nach dem verheerenden Brand in einer Wohnung in Schiplage, bei dem eine Mutter und ihre zwei Töchter in der vergangenen Woche ihr Dach über dem Kopf verloren hatten, ist die Hilfsbereitschaft groß. Die kleine Familie hat eine neue Unterkunft gefunden.

"Überwältigend – das ist das richtige Wort. Was sich in den letzten Tagen abgespielt hat, ist total klasse. Wir können erst einmal aufatmen", erzählt Annett Finke, als sie von der Redaktion nach der Resonanz auf ihren Hilferuf in den Ausgab