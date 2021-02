„Jeder kann was tun“: Umweltaktivisten sammeln in Melle Abfall und Müll

Birgit Schad, Umweltaktivisten aus Wallenhorst, organisierte mit anderen Freiwilligen eine Müllsammelaktion in Melle. (Archivbild)

Christina Halbach

Melle. Zigarettenkippen, Masken und jede Menge Plastikmüll: Eine Gruppe von acht Umweltaktivisten hat am Sonntag am Grönenbergpark in Melle unliebsame Abfall- und Müllreste eingesammelt. Weitere Aktionen sollen folgen.

Die eigene Umgebung sauber zu halten ist eigentlich ganz einfach. Und doch landen Kippen, Bonbonpapier, Plastikflaschen und Co. regelmäßig neben anstatt im Mülleimer. Vor allem in Büschen und Wäldern sammeln sich die ungeliebten Überbleibse