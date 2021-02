Corona-Schnelltests in Melle: Telefone stehen nicht mehr still

Im DRK-Zentrum in Melle können sich Bürger ab sofort kostenfrei auf das Coronavirus testen lassen.

Karsten Grosser

Melle. Seit Samstag sind Corona-Tests im Schnellzentrum des DRK an der Bismarckstraße möglich. Die Telefon des DRK-Kreisverbandes Melle stehen seither nicht still. Dabei ist das Deutsche Rote Kreuz gar nicht für die Terminvergabe zuständig. Das ist Sache des Landkreises. So läuft das Prozedere.

"Das Telefon steht bei uns nicht still, viele Menschen erkundigen sich nach einem Termin für einen Schnelltest, aber die Terminvergabe ist Sache des Landkreises. Wir sind sind nur die ausführende Stelle", betont Anke Beineke vom DRK-Kreisve