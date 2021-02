Mit seiner Spezialkamera in Aktion: Christan Budde in der Alten Posthalterei mit Skulpturen von Peter Marggraf.

Stadt Melle

Melle. Kunstausstellungen in der Alten Posthalterei in Melle-Mitte sind bekannt und beliebt. Doch was tun, wenn solche Veranstaltungen infolge der Corona-Pandemie gar nicht oder nur eingeschränkt stattfinden können? Virtual Reality lautet das Zauberwort.

Um Kunstinteressierten auch während der Krise den Besuch einer Ausstellung zu ermöglichen, setzt das Kultur- und Tourismusbüro der Stadt Melle auf Virtual Reality – und beschreitet damit laut einer Pressemitteilung neue Wege: Zu sehen sind