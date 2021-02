Der Ortsrat Oldendorf baut auf die Unterstützung der Bürger.

Stefan Gelhot

Oldendorf. Müll sammeln mit dem Fotoapparat oder der Handykamera in der Hand: Dazu ruft der Ortsrat Oldendorf ab sofort, insbesondere aber im März auf. Unter allen Einsendungen per Mail werden attraktive Preise verlost. Und auch beim Dorfdialog bauen die Politiker auf die Bürger.

Das koordinierte „Großreinemachen“ in der Natur fällt in diesem Frühjahr coronabedingt zwar aus. Der Müll, der von weggeworfenen Masken am Straßenrand noch neue, blau-weiße Farbakzente bekommen hat, soll in und um Oldendorf jedoch nicht lie