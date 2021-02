Ein privater Security-Dienst steht seit Mitte Februar an dem Haus der städtischen Wohnunterkunft in Melle-Mitte.

André Pottebaum

Melle. Nach zwei Bränden an und in der städtischen Wohnunterkunft in Melle-Mitte soll seit Mitte Februar ein privater Wachdienst für mehr Sicherheit sorgen. Die Polizei Melle gab unterdessen weitere Informationen zu den beiden Vorfällen bekannt.

Was war passiert? Am 17. Dezember und in der Nacht vom 20. auf den 21. Januar war es am sowie im Gebäude der städtischen Wohnunterkunft an der Neuenkirchener Straße zu zwei Bränden gekommen. Bei dem Brand Mitte Dezember handelte es sich um