Warum Gehölzarbeiten in Meller Gärten vorm 1. März durchgeführt werden sollten

Beim Gehölzschnitt müssen die Schonzeiten zwischen März und September eingehalten werden. (Symbolbild)

Melle. In der Zeit vom 1. März bis zum 30. September dürfen nach dem Bundesnaturschutzgesetz keine Gehölzarbeiten in der freien Landschaft durchgeführt werden. Darauf weist das Umweltbüro der Stadt Melle in einer Pressemitteilung hin.

„In dieser Zeit ist es verboten, Hecken, Wallhecken, Gebüsche und Röhricht zu roden, abzuschneiden oder zu zerstören. Zudem dürfen auch Bäume in der freien Landschaft außerhalb von Wäldern und gärtnerisch genutzten Grundflächen in dieser Ze