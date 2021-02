Im DRK-Zentrum in Melle können sich Bürger ab Samstag kostenfrei auf das Coronavirus testen lassen.

Karsten Grosser

Melle. In Melle geht das Schnelltestzentrum im DRK an der Bismarckstraße am Samstagvormittag an den Start. Es ist eines von fünf Zentren, in denen der Landkreis kostenlose Tests anbieten will. Die Terminvergabe erfolgt über die Internetseite www.terminland.de/drk-testzentren-os/.

Kreisbereitschaftsleiter Jens Walkenhorst erklärte im Gespräch mit unserer Redaktion, dass der Landkreis im Laufe des Freitagnachmittags die Terminvergabe freischalten wollte. Ab dann sollten sich die ersten Meller für Testtermine anme