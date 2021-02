Klärschlamm in GMHütte entsorgen? Knappes Votum im Meller Ausschuss

Wo soll künftig Meller Klärschlamm entsorgt werden (Symbolfoto)?

dpa/Nicolas Ammer

Melle. Die Frage nach der Entsorgung des Klärschlamms war im Meller Ausschuss für Umwelt, Klima, Straßen und Tiefbau ein Thema. In der Ratssitzung im März soll nämlich eine Entscheidung fallen, ob Melle sich am Bau einer Trocknungsanlage in GMHütte beteiligt. Das Votum im Ausschuss war knapp: sechs Stimmen für eine Beteiligung, fünf dagegen.

Die Idee, gemeinsam mit anderen Kommunen eine Trocknungsanlage für Klärschlamm zu bauen, gibt es schon seit eineinhalb Jahren. Im September 2019 beschlossen Georgsmarienhütte, Bramsche, Wallenhorst und Melle, die Frage, wie der Klärschlamm