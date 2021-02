Wohnung am Tulpenweg in Melle nach Brand unbewohnbar

Im Dachgeschoss dieses Hauses brannte es in der Küche.

Karsten Grosser

Melle. Fahrlässige Brandstiftung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ursache für den Brand, der am Dienstagmittag in einem Mehrfamilienhaus in Altenmelle ausgebrochen war.

Ein Sprecher der Polizei sprach auf Nachfrage von einem "klassischen Küchenbrand". Demnach kommt nach seinen Worten heißes Fett oder Öl, das in einer Pfanne brannte und zu lange auf dem Herd gestanden hatte, als Ursache für das Feuer infrag