Bei Corona-Schnelltests liegt das Ergebnis nach 15 Minuten vor.

dpa/Kay Nietfeld

Melle. In Melle soll ein Schnelltestzentrum für kostenlose Corona-Tests eingerichtet werden. Das gab Bürgermeister Reinhard Scholz am Donnerstag bekannt. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Melle stieg derweil weiter an.

Der Landkreis plane, zunächst vier solcher Schnelltestzentren im Landkreis Osnabrück aufzubauen, sagte Scholz auf Nachfrage unserer Redaktion. Externe Dienstleister sollen dann die Tests durchführen. Für Melle sei geplant, das Zentrum beim