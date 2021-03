Viele Ersatzteile im Magazin stammen von alten Fahrrädern. Deshalb muss Uli Paschke für Reparaturen nur sehr selten neue Teile bestellen.

Norbert Wiegand

Riemsloh. Radfahren schützt das Klima. Damit Fahrräder das können, müssen sie gut laufen – auch wenn sie schon alt oder sogar klapprig sind. In solchen Fällen kommt Ulrich Paschke (50) ins Spiel, der kaputte Räder in seiner Riemsloher Hobbywerkstatt wieder in Schwung bringt.

Manchmal baut er auch aus zwei oder drei alten Möhren einen voll funktionierenden Drahtesel zusammen. So vermeidet er den unnötigen Verbrauch von Ressourcen für neue Räder. Paschke schraubt schon seit seiner Zeit als Schüler mit Hingabe an