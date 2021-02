Nach dem Brand am Montagabend ist das Mehrfamilienhaus an der Straße Zur Howe nicht mehr bewohnbar.

Festim Beqiri

Melle. Keine Wohnung und kaum etwas anzuziehen: Jörg und Annett Finke sowie ihre beiden 19 und 16 Jahre alten Töchter sind verzweifelt. Nachdem in der Wohnung in Schiplage am Montagabend ein Feuer ausgebrochen und das Haus seither unbewohnbar ist, sucht die Familie händeringend nach einer Unterkunft.

"Wir sind fix und fertig", schildert Jörg Finke die verzweifelte Lage, in der sich seine Ex-Frau und die beiden Töchter befinden, nachdem sie bei dem Feuer am Montag ihre Bleibe verloren haben."Papa, Papa, es brennt. Mit diesen Worten hat m