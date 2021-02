Förderung von Lastenrädern in Melle? Ja, aber ...

Lastenräder werden immer beliebter – besonders mit elektrischem Antrieb (Symbolbild).

Sebastian Gollnow/dpa

Melle. Die Förderrichtlinie der Stadt Melle zu Lastenrädern lag am Mittwochabend zur Abstimmung im Ausschuss für Umwelt, Klima, Straßen und Tiefbau auf dem Tisch. Grundsätzlich begrüßen alle Parteien die finanzielle Förderung. Doch wieder einmal ging es um Details, in diesem Fall um den Zeitpunkt der Abstimmung. Ein einstimmiges Votum dafür gab es also nicht.

Der Verwaltungsentwurf für eine Förderrichtlinie sieht drei Förderschwerpunkte vor: Kinder-Fahrradanhänger, Lastenräder und Lastenpedelecs. Dabei gibt es Höchstfördersätze von maximal 25 Prozent des Kaufpreises. Die Verwaltung möchte die An