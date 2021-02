Wer zahlt künftig für den Ausbau der Straßen, wenn die Straßenausbaubeitragssatzung abgeschafft ist (Symbolfoto)?

dpa/Patrick Pleul

Melle. Die Strabs in Melle soll weg. Im Ausschuss für Umwelt, Klima, Straßen und Tiefbau votierten am Mittwochabend sechs von elf Ausschussmitgliedern für die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung. Fünf stimmten gegen den Kompromissvorschlag der CDU und FDP. Eine endgültige Entscheidung darüber fällt jedoch erst in der Ratssitzung am 24. März.

Dass es am Ende doch nicht zu einem einstimmigen Votum kam, lag an zwei Hürden, welche die Christdemokraten und Liberalen in ihren Kompromissvorschlag eingezogen hatten. Grundsätzlich sind die Grünen und die SPD, die im Ausschuss gegen den