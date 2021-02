NDR 1 Reporter "Schorse" ist am Freitag zum Beruferaten in Melle zu Gast.

Martin Huch

Melle. Am Freitag wird NDR 1 Reporter „Schorse“ einen Beruf aus Melle suchen. Von 5 Uhr morgens an gibt er stündlich einen Tipp zum gesuchten Beruf, bis gegen 13:30 Uhr das Rätsel aufgelöst wird, heißt es in einer Pressemitteilung des NDR. Miträtseln kann jeder.

Der erste Tipp zum gesuchten Beruf ist schon der Ort. Außerdem führen typische Geräusche und Besonderheiten die Zuhörer auf die richtige Spur. Miträtseln ist ganz einfach: Den gesuchten Beruf auf den Anrufbeantworter sprechen 0-8000-300 30