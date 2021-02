Fast ein Rekord: Diese Minustemperaturen wurden während der Kältewelle in Melle erreicht

Die jüngste Kältewelle brachte extreme Minustemperaturen mit sich (Symbolfoto).

dpa/Michael Reichel

Melle. Private Messungen deuten darauf hin, dass in Melle in der vergangenen Woche ein neuer Kälterekord für den Grönegau nur knapp verpasst worden ist.

Die bis bislang kälteste Temperatur in den vergangenen Jahrzehnten wurde am 2. Januar 1997 mit minus 23,8 Grad verzeichnet. Im Februar 1996 wurde mit minus 21,2 Grad das bisher zweitkälteste Monatsminimum gemessen. Bei Sonnenaufgang am 13.