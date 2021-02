Wo kann man Shoppen in Melle? Die digitale Tourist-Info zeigt es

Die digitale Tourist-Information am Rathaus soll um Infos rund um den Themenbereich Shopping erweitert werden (Archivfoto).

Simone Grawe

Melle. Die digitale Tourist-Information am Rathaus soll um ein interessantes Informationsangebot erweitert werden. Schon bald soll der Themenbereich "Shopping" in das Angebot aufgenommen werden. Die Stadt ruft den lokalen Einzelhandel zur Teilnahme auf.

„Auch hier ist die Unterstützung der Leistungsträger sehr wichtig “, verdeutlicht Tourismusmanagerin Judith Fidler in einer Pressemitteilung. So sollen die Daten vom lokalen Einzelhandel erhoben werden, damit interessierte Gäste in der digi