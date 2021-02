Vor dem Amtsgericht Osnabrück wird im Mai gegen den Einspruch eines Unternehmers aus Melle verhandelt, der auf seinem Grundstück illegal Bauschutt entsorgt hatte.

Michael Gründel

Melle/Osnabrück. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat gegen einen 81 Jahre alten Unternehmer aus Melle beim Amtsgericht Osnabrück den Erlass eines Strafbefehles wegen illegaler Abfallentsorgung beantragt. Der Beschuldigte hat gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt.

Dem Beschuldigten wird zur Last gelegt, im Jahr 2019 in Melle zunächst ein Gebäude abgerissen und dann den Bauschutt auf seinem eigenen Grundstück in Gerden abgelagert zu haben, heißt es in einer Pressemitteilung des Amtsgerichtes Osnabrück