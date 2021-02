Die Beamten mussten dem Randalierer aus Werther Handfesseln anlegen (Symbolfoto).

Werther. Ein randalierender junger Mann, der im Wertheraner Rathaus herumschrie und mit Gegenständen um sich warf, hat am Freitag für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Ihm wurden in Handfesseln angelegt, bevor der 23-Jährige mit einem Streifenwagen abtransportiert wurde.

Um kurz nach 12 Uhr wurde die Polizei am Freitag über die randalierende Person informiert, die sich gewaltsam Zutritt in das Wertheraner Rathaus verschafft hatte, das zu diesem Zeitpunkt geschlossen war, heißt es in einer Pressemitteilung d