Eine Schneewolke im eigenen Garten – wie geht denn sowas?

Sophie Kupczik

Riemsloh. Was es sonst nur in Sibirien oder anderen Gebieten mit polaren Temperaturen gibt, funktionierte während der vergangenen Kältewelle auch in Melle: In die Luft geschleudertes kochendes Wasser verwandelte sich in eine Schneewolke. Ein Video zeigt den Versuch.

Den Beweis erbrachte Physiker Christian Maaß am vergangenen Sonntag bei Sonnenaufgang in einem Krukumer Garten bei minus 22 Grad. Den Vorgang der Verwandlung von Wasserdampf in kleinste Eiskristalle hielt Sophie Kupczik im Foto und im Video