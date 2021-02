In dieser Frage sind sich alle Meller Ratsfraktionen und Melle For Future einig

Klimaschutzaktion auf dem Marktplatz: Stelzenläuferin Alexa Griestop im vergangenen Sommer als Schmetterling (Archivfoto).

Norbert Wiegand

Melle. Für mehr Klimaschutz vor Ort setzen sich die Meller Ratsfraktionen ein. Sie fordern in einem gemeinsamen Antrag, dass die halbe Stelle des städtischen Klimaschutzmanagers um eine weitere halbe Stelle aufgestockt wird.

Der Antrag soll in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau am Mittwoch, 17. Februar, ab 19 Uhr während einer Videokonferenz im Forum beraten werden: "Es ist ein deutliches Signal, dem Klimaschutz in Melle me