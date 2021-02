In Melle wird wieder über die Straßenausbaubeiträge diskutiert.

dpa/David Ebener

Melle. Und wieder grüßt das Murmeltier: Die Straßenausbaubeitragssatzung – kurz Strabs – steht wieder einmal auf der politischen Tagesordnung in Melle. Dieses Mal im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau am Mittwoch. Die CDU/FDP-Gruppe möchte in Vorbereitung auf die Ratssitzung am 24. März mit einem Kompromissvorschlag die festgefahrene Situation lösen. "Flucht nach vorn", urteilen die Grünen.

Das Thema geistert seit Dezember 2018 durch diverse Ausschüsse und Ratssitzungen. Bislang ohne Ergebnis. Zwar ist sich die Mehrheit der Ratsmitglieder darin einig, dass die bisherige Praxis, einen Teil der Kosten für den Ausbau von Straßen