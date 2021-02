Wie sich ein Meller Corona-Patient wieder in sein altes Leben kämpft

Auf dem Weg der Besserung: Torsten Jödemann kann mittlerweile sogar wieder Schneeschippen.

Kirsten Muck

Neuenkirchen. Am Vormittag hat Torsten Jödemann Schnee geschippt. Eigentlich nichts Besonderes. Doch im Fall des Neuenkircheners ist das schon besonders. Denn vor sechs Wochen lag er noch wegen einer Corona-Erkrankung auf der Intensivstation des Marienhospitals in Osnabrück. Jetzt kämpft er sich zielstrebig in sein altes Leben zurück.

Es geht bergauf. Torsten Jödemann schafft 40 Watt auf dem Ergometer für 20 Minuten. An der Beinpresse ist er bei 40 Kilo. Und bei der Messung des Lungenvolumens pendelt sich der Zeiger bei 3500 Milliliter Luftvolumen ein. "Ich schaffe die 4