Ein Vogelhäuschen mit Besuch.

Stefan Gelhot

Melle. Schneesturmnächte, zweistellige Minustemperaturen und eine dicke Schneedecke: Müssen Vögel jetzt verhungern? Oder reicht das Angebot im Futterhaus aus, um sie durch die eisige Zeit zu bringen?

Generell sind die Vogelarten, die hierzulande den Winter verbringen, an ein Leben in der kalten Jahreszeit angepasst, informiert die Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON) mit Sitz in Melle in einer Mitteilung. Dabei wirkt ihr Gefi