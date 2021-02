Ein Forscher zeigt, wie ein PCR-Test für die Analyse und Untersuchung auf Mutationen des Coronavirus vorbereitet wird.

Sebastian Gollnow/dpa

Melle. Die britische Corona-Variante, B 1.1.7. abgekürzt, ist inzwischen mehrfach auch in Melle nachgewiesen worden. Außerdem in den Nachbarkreisen Herford und Gütersloh. Im Kreis Gütersloh ist zudem die Südafrika-Variante aufgetreten. In Firmen in Borgholzhausen und Versmold gab es lokale Ausbrüche.

In Melle ist die Zahl der mit der britischen Virusvariante B117 Infizierten innerhalb weniger Tage von fünf auf acht Fälle gestiegen (Stand: 11. Februar), teilt der Landkreis Osnabrück auf Anfrage unserer Redaktion mit. Sieben der acht Pers