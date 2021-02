Mit Muskelkraft und schwerem Gerät: Auch Mitarbeiter des städtischen Baubetriebsdienstes befördern die Schnee aus der Innenstadt.

Stadtverwaltung

Melle. Schneemengen und kein Ende: Das trifft gegenwärtig auch auf viele Gehwege in Melle zu, die nicht geräumt sind. Die Stadt weist daher nochmals auf die Räumpflicht hin.

Gehwege müssen bei Schneefall in der Zeit von montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr sowie an Sonn- und Feiertags von 8 bis 20 Uhr nach jedem Schneefall unverzüglich und während länger anhaltenden Schneefalls in angemessenen Zeitabständen vo