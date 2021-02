Über 2000 Kita-Plätze in Melle: Bekommen Eltern ihr Wunsch-Angebot?

Mehr Kita-Plätze, kaum noch Defizite: Die Anmeldesituation in den Meller Kitas hat sich entspannt.

Melle. Exakt 2006 Kita-Plätze gibt es in Melle, und wer einen Platz im Kindergarten oder in einer Krippe sucht, hat gute Chancen auf ein Angebot. Das geht aus der aktuellen Anmeldesituation hervor, über die der Ausschuss für Bildung und Sport ausgiebig diskutierte. Melle ist gut aufgestellt, aber es gibt auch Schwachstellen.

Längst nicht mehr so dramatisch wie vor einem Jahr sieht die Versorgungslage in den Kindertagesstätten aus, verdeutlichte Karl-Wilhelm Möller anhand der aktuellen Zahlen. Demnach setzt sich das Angebot in Melle aus 1472 Kindergarten- und 53