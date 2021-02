Verrückter Winter: Eisvogel friert in Melle samt Beute an Geländer fest

Eisvogel und Stichling sind am Metallgeländer festgefroren.

Gisbert Volley

Oldendorf. Einen ungewöhnlichen Fund hat der Oldendorfer Gisbert Volley jüngst in Melle gemacht. Er entdeckte einen festgefrorenen und verendeten Eisvogel am Brückengeländer des Oldendorfer Mühlenbachs – samt seiner fischigen Beute.

Mit seinem Hund „Sam“ war Gisbert Volley um kurz nach acht am Mittwochmorgen unterwegs, als er das ungewöhnliche Szenario an der alten Dorfmühle erblickte. Ein Eisvogel haftete am metallenen Brückengeländer des Mühlenbachs – neben ihm klebt