So soll die Wahl zum Jugendparlament in Melle attraktiver werden

Der Vorstand des Meller Jugendparlaments mit Dominika Garciark, Larissa Rosendahl, Ben Buermann, Torben Bextermöller und Janis Sophie Grosser (das Foto entstand im Februar 2020).

Norbert Wiegand

Melle. Im Herbst steht erneut die Wahl zum Meller Jugendparlament an. Doch wie lassen sich Jugendliche zur Stimmabgabe motivieren? Eine Online‐Wahl allein reicht dazu nicht aus, mutmaßt das Jugendparlament angesichts der zuletzt geringen Wahlbeteiligung. Die Stimmabgabe soll deshalb künftig auch an regulären Wahlurnen in Schulen möglich sein.

Einem entsprechenden Antrag stimmte der Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration in seiner Video‐Konferenz‐Sitzung am Dienstag zu. „Wir sind immer noch in einer gewissen Experimentierphase“, stellte Jutta Dettmann (