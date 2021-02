Müllabfuhr in Melle startet wieder, aber nur für Restmüll und nicht überall

In Melle werden am Donnerstag nur die Restmülltonnen abgeholt. Anderer Müll muss vorerst gelagert werden.

Stefan Gelhot

Melle. In Melle werden am Donnerstag nur die Restabfälle von der AWIGO abgeholt. Da noch nicht alle Straßen vom Schnee befreit sind, werden andere Abfälle wie Papier oder Bio oder Gelbe Tonne nicht abgeholt, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Die AWIGO führt nun am Donnerstag, 11. Februar, die für diesen Tag geplanten Restabfalltouren (graue Tonne) durch. Sie werden in Melle in den Ortsteilen Altenmelle, Gesmold und Wellingholzhausen stattfinden. Die Fahrer der AWIGO entscheiden