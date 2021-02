Der Segelfliegerweg Richtung Segelflugplatz vor der Autobahnbrücke aus Richtung Eicken kommend.

Stefan Gelhot

Melle. Das Schneechaos der vergangenen Tage hat in Melle viele hilfsbereite Menschen auf den Plan gerufen. Zahlreiche Leser haben sich in der Redaktion gemeldet und glücklich und dankbar von Hilfsaktionen ihrer Mitmenschen berichtet.

Eine dieser glücklichen Leserinnen rief schon am Montag aus Eicken an. Am Telefon erzählt sie von der Hilfsbereitschaft ihrer Nachbarn, vor allem von der eines Landwirts. Denn "ohne ihn wären wir total versumpft", erzählte sie. Angesichts d