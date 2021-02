Ein Fachwerkhaus im Grönenbergpark.

Stefan Gelhot

Melle. Nach zwei Tagen andauernden Schneefalls ist am Dienstag die Sonne wieder aufgetaucht und hat die Landschaft in ein Winterwunderland verwandelt. Impressionen aus dem Grönenbergpark in Melle.

Wer in diesen Tagen nach draußen geht, erlebt eine ungewöhnliche Ruhe. Es sind kaum Autos unterwegs, der Welt wirkt ein wenig verschlafen. Das gilt auch den Meller Grönenbergpark. Hier und da mal ein paar Fußstapfen oder ein freigeschaufelt