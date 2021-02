Schneemassen in Melle: Wo wird zuerst geräumt? Wer muss warten?

Ein Trecker vom Meller Baubetriebsdienst kämpft sich am Kreisel in Gerden seinen Weg durch die Schneemassen.

Stefan Gelhot

Melle. Verschneite Straßen und kein Durchkommen: Die Kollegen des Meller Baubetriebsdienstes sind seit Sonntag im Dauereinsatz, um die Straßen in der Kernstadt und in den Stadtteilen von den Schneemassen zu befreien. Wo wird vorrangig gestreut und geräumt, und in welchen Bereichen ist Geduld angesagt?

Beim Winterdienst geht der Baubetriebsdienst nach einem klaren Konzept vor: „Im Mittelpunkt steht zunächst die strategische Infrastruktur mit den Feuerwehrhäusern sowie Einrichtungen der Gesundheitswirtschaft wie dem Christlichen Klinikum u