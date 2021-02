Mehr Corona-Fälle bei Aldi in Melle als bislang bekannt: Auch britische Variante dabei

Ein Schild an der Tür der Aldi-Filiale weist auf die Schließung hin.

Stefan Gelhot

Melle. Nachdem bei einem Discounter in Melle-Gerden zunächst drei Mitarbeiter positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden sind, hat es am Dienstag eine neue Entwicklung gegeben. Die Zahl der infizierten Mitarbeiter liegt höher, auch die britische Corona-Mutation ist festgestellt worden. Die Filiale war am Dienstag geschlossen.

Bei acht Mitarbeitern der Aldi-Filiale in der Nachtigallenstraße im Meller Stadtteil Gerden ist es innerhalb der vergangenen drei Wochen zu einer Infektion mit dem Coronavirus gekommen. In einem Fall wurde dabei die britische Variante nachg