Coronafälle: Discounter muss Filiale in Melle schließen

Ein Schild an der Tür der Aldi-Filiale weist auf die Schließung hin.

Stefan Gelhot

Melle. Nachdem bei einem Discounter in Melle jüngst drei Mitarbeiter positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden sind, hat es am Dienstag eine neue Entwicklung gegeben. Die betroffene Filiale ist seit dem Morgen geschlossen.

Wie Aldi Nord am Sonntag auf Nachfrage bestätigt hatte, seien drei Mitarbeiter der Filiale an der Nachtigallenstraße in Gerden betroffen. Die Infektionen seien auf den Einsatz eines externen Dienstleisters zurückgeführt worden.Im Nachgang i