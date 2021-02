Wie ein ambulanter Pflegedienst in Melle seine Patienten im Schneechaos versorgt

Erst freischaufeln, dann zu den Patienten fahren: Der Einsatz der Pflegefachkräfte des DRK gestaltet sich in diesen Tagen schwierig.

Angela Klinge

Melle. Heftige Schneefälle, glatte Straße und Schneeverwehungen: Wer nicht unbedingt fahren muss, sollte sein Auto stehen lassen. Wie aber verhält es sich mit den ambulanten Pflegediensten, die ihre Patienten zu Hause versorgen? Eine Pflegedienstleiterin berichtet von Abenteuern, großer Hilfsbereitschaft und einem Negativbeispiel.

"Ja, wir arbeiten auch sonntags, um unsere Pflegekunden zu betreuen. Und ausgerechnet am Sonntag begann das Schneechaos. Unsere Fahrzeuge waren eingeschneit und Türen vereist, so dass wir nicht einmal in unser Büro gelangen konnten", schild