Schneechaos in Melle: Was für den Räumdienst ein Problem darstellt

Festgefahren: Berufskollegen helfen einem Lkw-Fahrer, der sich auf dem Rastplatz Grönegau-Nord festgefahren hat.

Festim Beqiri

Melle. Tief "Tristan" hält auch an Tag zwei die Einsatz- und Rettungskräfte in Melle in Atem. Selbst so mancher Rettungswagen blieb im Schnee stecken. Ein Überblick:

Räum- und Streudienste sind im Dauereinsatz, und auch mehrere Ortsfeuerwehren sind nach dem Wintereinbruch im Grönegau gefordert, außerdem die Polizei und das THW."Wir haben alles mobilisiert, was zu mobilisieren ist. Für die Mitarbeiter de