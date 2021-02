Zwei Mitarbeiter der Stadt räumen am Sonntagmorgen die Gehwege an der sogenannten Beinker-Kreuzung in Melle-Mitte.

Stefan Gelhot

Melle. Das Schneetief "Tristan" hat Melle über Nacht in eine Winterlandschaft verwandelt. Räumdienste waren am Sonntag ohne Unterlass im Einsatz, die Polizei lobte das Verhalten der Bürger. Sogar Snowboarden war in Melle möglich. Impressionen eines verschneiten Sonntags.

Anhaltender Schneefall und ein eisiger Wind haben seit Samstagabend für einen Wintereinbruch gesorgt. Trotz der schwierigen Straßenverhältnisse erlebte die Polizei in Melle aber einen ruhigen Sonntag. "Die meisten Menschen sind zu Hause geb