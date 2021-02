Neuinfektionen, 7-Tage-Inzidenz, Todesfälle – so sind die Corona-Tendenzen in Melle

Bei einem Meller wurden klare Hinweise auf eine Infektion mit der britischen Virusvariante gefunden. Ob die Zunahme der Neuinfektionen in Melle damit zusammenhängt, sollen weitere Untersuchungen zeigen (Symbolbild).

Melle. Wie haben sich die Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen und Monaten in Melle entwickelt? In unser Übersicht stellen wir dar, wie viele Todesfälle es in Zusammenhang mit einer Infektion gab, und blicken auf die Werte für Neuinfektionen und die 7-Tage-Inzidenz.

1374 Personen aus Melle haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert – das entspricht gut drei Prozent der Bevölkerung im Stadtgebiet (Stand 6. Februar 2021). Sämtliche Höchstwerte wurden während der zweiten Welle im ve