Vor einem Jahr brannte es fünfmal auf einem Meller Hof – was daraus geworden ist

Fünfmal musste die Feuerwehr Anfang 2020 zu einem Hof am Waldbrink in Melle-Riemsloh ausrücken. Der Brandstifter wurde ermittelt und Ende 2020 verurteilt. (Archivfoto)

Simone Grawe

Riemsloh/Bad Essen/Osnabrück. Vor fast genau einem Jahr brannte es in Riemsloh zum ersten Mal auf einem Hof. Vier weitere Feuer folgten, zwei hinter dem Haus im Wald, zwei am Pferdestall wie zuvor. Seitdem ist Ruhe. Denn der Täter ist ermittelt und verurteilt worden. Er wohnte zur Miete auf dem Hof. Er sitzt nun mehrere Jahre in Haft. Auch, weil die Brandstiftungen nicht die einzigen Missetaten waren.

Vier Jahre hat das Landgericht in Osnabrück dem 46-Jährigen am 23. November 2020 nach mehreren Verhandlungstagen aufgebrummt. Die Brandserie zwischen Februar und April 2020 hatte für Aufsehen gesorgt. Dreimal hatte es im und am Stall des ab