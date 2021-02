Viele Polizisten begleiteten den Demonstrationszug von Gegnern der Coronapolitik Anfang Dezember in Melle. (Archivfoto)

Norbert Wiegand

Melle/Osnabrück. Die Staatsanwaltschaft in Osnabrück ermittelt gegen ein Ehepaar aus Melle. Das hatte ohne Maske an einer Demo teilgenommen und ein womöglich falsches Attest dazu vorgelegt. Das Paar hingegen schreibt in der Meller Querdenken-Gruppe, das Attest sei ihm "gewaltsam" abgenommen worden.

Es bestehe der Verdacht, dass es sich bei der Bescheinigung um ein Gefälligkeitsattest handele oder es aus dem Internet heruntergeladen wurde, sagt Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer auf Anfrage unserer Redaktion. In beiden Fällen würde P