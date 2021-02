Unbekümmerter Flügelflitzer: Nach seiner Bundesliga-Zeit spielte Jörg Bode 2003 für den Regionalligisten FC Augsburg.

Melle. Nicht viele Fußballer aus der Region schafften den Weg in die Bundesliga. Jörg Bode ist einer von ihnen. Der gebürtige Meller hat immer noch Kontakte in seine Heimat. Der 51-Jährige erinnert sich an seine Anfänge bei Tura Grönenberg sowie alte Weggefährten beim VfL Osnabrück, bei Arminia Bielefeld und beim Hamburger SV. Und er erzählt, warum er bei Jürgen Klopp heute gerne einmal Mäuschen spielen würde.

Jörg Bode kam 1969 in Melle zur Welt. Bei Tura Grönenberg, dem Vorgängerverein des SC Melle, wurde er fußballerisch ausgebildet. „Ich habe schöne Erinnerungen an Melle. Tura hatte eine tolle Jugendarbeit. Ich habe mit vielen guten Fußballer