Was für ein Motiv sehen Sie in diesem Baumstamm?

Was erkennen Sie in diesem Muster?

Günter Holthenrich

Melle. Der Winter mit Eis und Schnee schenkt uns mitunter bizarre Bilder. Diese abgeschnittene Baumscheibe ist im Vergleich ein eher normales Motiv. Oder? Die dunkle Einfärbung regt die Fantasie an. Was sehen Sie in diesem Leserfoto?

Aufgenommen hat das Bild der Meller Günter Holthenrich, als er am vergangenen Wochenende nahe der Burg Limburg auf Wanderung war. Die komplette Aufnahme zeigt noch weitere Baumscheiben im Hintergrund. Uns ist aber vor allem das dunkle Muste