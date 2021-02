Motorsegler-Absturz in Melle-Buer: Pilot erinnert sich nicht

Zum Absturz eines Segelfliegers in Buer-Markendorf im Oktober liegt nun ein Zwischenbericht vor. (Archivfoto)

NWM-TV

Melle/Buer. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, kurz BFU, hat einen Zwischenbericht zum Flugzeugabsturz im Oktober in Buer-Markendorf vorgelegt. Dabei war ein junger Mann schwer verletzt worden. Der Pilot kann sich an den Flug nicht erinnern, ein anderer Flieger wird in dem Bericht jedoch als Zeuge zitiert.

Am 25. Oktober war der 27-Jährige vom Meller Segelflugplatz morgens um 8.45 Uhr losgeflogen. Dem Bericht zufolge ist der Meller in einer GPS-Höhe von 950 m Normalhöhennull (NHN) im Bereich des Wiehengebirges geflogen. Der Flug im Hangaufwin