Meller Mazda-Händler hat wieder Autos vor der Tür – was ist passiert?

In Beckmanns Autozentrum in Melle stehen nach monatelanger Flaute wieder Autos. Rolf Beckmann freut das, auch wenn sich nachhaltige Veränderungen ergeben haben.

Simone Grawe

Melle. Seit Ende September 2020 hatten im und am Autohaus Beckmann in Melle keine Autos mehr gestanden. Das hat sich nun geändert. Es geht nicht nur weiter an der Oststraße, vielmehr sind außerdem eine Werkstatterweiterung und eine zweite Marke im Angebot geplant. Möglich macht das ein neuer Partner.

Seit dem 1. Februar ist Beckmanns Autozentrum eigentlich Matterns Autozentrum, das Autohaus Beckmann damit Geschichte. Rolf Beckmann hat seine Geschäftsräume an den in Herford gegründeten Händler vermietet, "eine der größten Autogruppen in