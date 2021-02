Ein Grillimbiss in Buer ist am Sonntagabend von einem Unbekannten überfallen worden (Symbolfoto).

Friso Gentsch/dpa

Buer. Ein Grillimbiss an der Stüvestraße in Buer ist am Sonntagabend von einem unbekannten Mann überfallen worden. Der maskierte Täter bedrohte den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Seine Forderung blieb jedoch ohne Erfolg. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute in Richtung Ortsmitte. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, betrat der Unbekannte den Imbiss um 19.25 Uhr und forderte mit einer Schusswaffe Geld aus dem Kassenbestand. Der Imbissmitarbeiter verwickelte den Mann sodann in ein Gespräch und bot ihm a