Carolin Schrameyer ist Chefärztin der Geriatrie im Christlichen Klinikum Melle.

Kirsten Muck

Melle. Sie ist nicht nur die einzige Frau in der Riege der Chefärzte am Christlichen Klinikum. Sie ist auch mit Abstand die Jüngste in dieser Position. Den Sprung an die Spitze der Karriereleiter hat sie sich hart erarbeitet. Dabei hatte sie als Abiturientin mal ganz andere Pläne.

Hätte jemand ihr nach dem Abitur gesagt, dass sie mal Chefärztin wird, hätte Carolin Schrameyer wahrscheinlich gelacht. Ihr Plan sieht 1997 nämlich so aus: nach Münster gehen und Krankenschwester werden. Später mal heiraten, vier Jungs krie