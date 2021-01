So viel Geld haben die Meller Sternsinger gesammelt – trotz Corona

So sieht das offizielle Plakat der Sternsinger-Aktion für das Jahr 2021 aus. Es zeigt die Geschwister Nastia und Kola.

Melle. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Sternsinger in diesem Jahr zu Hause bleiben, einen Segen gab es trotzdem – auch in den Meller Kirchengemeinden. Das Spendenergebnis gab Pastor Dietmar Hagemann jetzt bekannt.

"Anders als sonst haben die Sternsingeraktionen in unseren katholischen Kirchengemeinden in Melle stattgefunden: Kontaktlos - sicher, aber dank vieler Helfer trotzdem segens- und spendenreich", äußert sich Dietmar Hagemann in einer Pressemi