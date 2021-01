Was Melles grüne Bürgermeister-Kandidatin Silke Meier vorhat

Reinhardt Wüstehube gratuliert Bürgermeister-Kandidatin Silke Meier zum einstimmigen Wahlergebnis.

Norbert Wiegand

Melle. Mit großer Geschlossenheit unterstützt die Mitgliederversammlung der Meller Grünen ihre Bürgermeisterkandidatin. Silke Meier erhielt am Donnerstagabend alle 26 Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten, die sich im großen Saal der Gaststätte „Zum Auerhahn“ in Küingdorf auf Abstand und mit Maske versammelt hatten.

„Ich mag frischen Wind und Inspiration, ich will Melle grüner machen und bunter“, richtete sich Silke Meier in ihrer Bewerbungsrede an die Mitglieder. Die Politik solle ökologischer, sozialer, bürgernäher und transparenter werden.Sie ließ a